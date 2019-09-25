В отеле под Парижем у инженера украли компьютер с секретными данными

ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Неизвестные пробрались в номер отеля под Парижем, где остановился сотрудник французской военно-промышленной компании Thales, и украли оттуда два ноутбука с секретными данными, пропуск и рабочие записки, сообщает газета Ouest France.
Инцидент произошел вечером во вторник в местечке Морепа в департаменте Ивелин. Инженер, которому 60 лет, отлучился из номера, чтобы поужинать в гостиничном ресторане, а, вернувшись, не обнаружил двух ноутбуков, пропуска на работу и блокнота, в котором содержались рабочие записи. Об ограблении он известил полицию, которая прибыла на место происшествия.
По информации издания, в ноутбуке мужчины находились "чувствительные зашифрованные данные, служащие военным целям".
В компании Thales сообщили, что все компьютеры "оснащены многоуровневой системой аутентификации, что делает любую украденную машину нерабочей".