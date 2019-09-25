Адыгейские власти рассказали о перспективах проекта создания ветропарка

КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Реализация инвестиционного проекта по строительству самого крупного в стране ветропарка станет сигналом для инвесторов, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Опыт строительства мощного ветропарка в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. С другой стороны, реализация подобного проекта станет своего рода маяком для инвесторов в различные отрасли экономики Адыгеи", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе рабочей поездки на стройплощадку ветропарка. Кроме того, отмечается в релизе, глава республики выразил уверенность, что ветроэлектростанция даст импульс для развития экономики региона.
Сообщается, что в настоящее время на объекте установлено более 60% ветробашен. В целом, монтажные работы завершены на 80%.
Ветроэлектростанция общей мощностью 150 мегаватт возводится в Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи дивизионом госкорпорации "Росатом" - компанией "НоваВинд". Ветропарк станет самым крупным из строящихся сегодня в России. Мощность каждой из 60 ветроустановок будет составлять 2,5 мегаватта, плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354 миллиона киловатт-часов. По данным республиканских властей, планируется, что запуск ветропарка сократит энергодефицитность Адыгеи на 20%.