Адыгейские власти рассказали о перспективах проекта создания ветропарка

КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Реализация инвестиционного проекта по строительству самого крупного в стране ветропарка станет сигналом для инвесторов, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Опыт строительства мощного ветропарка в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. С другой стороны, реализация подобного проекта станет своего рода маяком для инвесторов в различные отрасли экономики Адыгеи", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе рабочей поездки на стройплощадку ветропарка. Кроме того, отмечается в релизе, глава республики выразил уверенность, что ветроэлектростанция даст импульс для развития экономики региона.

Сообщается, что в настоящее время на объекте установлено более 60% ветробашен. В целом, монтажные работы завершены на 80%.