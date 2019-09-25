Могерини: участники встречи по СВПД подтвердили приверженность сделке

Федерика Могерини и Мухаммад Джавад Зариф во время министерской встречи "пятерки" и Ирана по СВПД в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Участники министерской встречи по СВПД в Нью-Йорке подтвердили приверженность сохранению сделки и готовность сообща работать над преодолением возникших трудностей, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы провели министерскую встречу совместной комиссии. Стороны напомнили, что СВПД остается одним из ключевых элементов глобальной архитектуры нераспространения. Они подчеркнули важность полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами и подтвердили намерение продолжать все усилия, чтобы сохранить соглашение, которое представляет интерес для всех", - заявила она журналистам.

По ее словам, со стороны всех участников встречи сегодня прозвучала готовность "работать вместе, чтобы попытаться сохранить соглашение" по обоим его ключевым элементам, включающим ядерные обязательства и экономические вопросы, при этом "не игнорируя вызовы".

"Я не буду скрывать, что становится все сложнее это делать, и мы обсуждали, что будем пытаться сохранить соглашение и преодолеть трудности, с которыми мы сталкиваемся", - отметила она.