В ОП прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поправки в законодательство, наделяющие приставов правом взламывать двери частных квартир и домов, вызваны ситуацией с нарушениями планировки жилых помещений. Об этом заявил RT замглавы комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов.
"Люди делают перепланировки, никаким образом их не оформляют, они входят в противоречие с инженерными правилами, угрожают безопасности не только людей, проживающих в этой квартире, но и всего дома", — пояснил Кирьянов.
Есть в стране и проблемы с внутриквартирным газовым оборудованием, зачастую это приводит к взрывам, добавил он.
"Доступ к помещению владельцев крайне затруднён, если не сказать больше — правовых основ для такого доступа без согласия владельцев нет <...> Если не удается найти взаимопонимание и контакт с собственником квартиры, то у органов власти должна быть законно закреплённая возможность и процедура проникновения в жилое помещение", — отметил представитель общественной палаты.
Ранее стало известно, что министерство юстиции предложило наделить судебных приставов, проверяющим правомерность перепланировки и установки газового оборудования, правом выламывать двери квартир и домов, если иначе туда нельзя попасть.