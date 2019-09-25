В ОП прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир

"Доступ к помещению владельцев крайне затруднён, если не сказать больше — правовых основ для такого доступа без согласия владельцев нет <...> Если не удается найти взаимопонимание и контакт с собственником квартиры, то у органов власти должна быть законно закреплённая возможность и процедура проникновения в жилое помещение", — отметил представитель общественной палаты.