Суд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до Нового года

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил срок ареста до 30 декабря бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю Арашукову по делу о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья. Также под стражей останется бывший первый замгендиректора "Газпром Газораспределение" Николай Романов.

В суде следователь заявил, что срок следствия продлен до 24 января 2020 года. "Необходимо выполнить ряд следственных действий, оснований для изменения меры пресечения на более мягкую на сегодняшний день не имеется", - зачитал он ходатайство. Прокурор полностью поддержал коллегу.

Рауф Арашуков на заседании сказал, что следователь неоднократно намекал ему, чтоб тот признался в двух убийствах, которые ему вменяются, и в очередной раз отверг обвинения. Сторона защиты Рауля Арашукова указала, что до сих пор по делу нет потерпевшего. "В "Газпроме" говорят, что у них весь газ на месте. Оснований для избрания хоть какой-то меры пресечения просто нет",- заявил адвокат Владимир Постанюк.

"Не было представлено каких-то доказательств. У меня на иждивении, кроме 90-летней матери, имеется гражданская супруга, у которой серьезное онкологическое заболевание, однако нет источника дохода, все средства арестованы. Прошу избрать мне меру, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Романов.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.