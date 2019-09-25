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РИА Новости

Суд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до Нового года

17:14 25.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил срок ареста до 30 декабря бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю Арашукову по делу о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья. Также под стражей останется бывший первый замгендиректора "Газпром Газораспределение" Николай Романов.
В суде следователь заявил, что срок следствия продлен до 24 января 2020 года. "Необходимо выполнить ряд следственных действий, оснований для изменения меры пресечения на более мягкую на сегодняшний день не имеется", - зачитал он ходатайство. Прокурор полностью поддержал коллегу.
Рауф Арашуков на заседании сказал, что следователь неоднократно намекал ему, чтоб тот признался в двух убийствах, которые ему вменяются, и в очередной раз отверг обвинения. Сторона защиты Рауля Арашукова указала, что до сих пор по делу нет потерпевшего. "В "Газпроме" говорят, что у них весь газ на месте. Оснований для избрания хоть какой-то меры пресечения просто нет",- заявил адвокат Владимир Постанюк.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
12 сентября, 21:37РИА Новости
Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram
"Не было представлено каких-то доказательств. У меня на иждивении, кроме 90-летней матери, имеется гражданская супруга, у которой серьезное онкологическое заболевание, однако нет источника дохода, все средства арестованы. Прошу избрать мне меру, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Романов.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32РИА Новости
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
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