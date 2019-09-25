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РИА Новости

Космический корабль "Союз МС-15" вышел на орбиту

17:13 25.09.2019 (обновлено: 19:27 25.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовом столе космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовом столе космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовом столе космодрома Байконур. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-15", в экипаж которого входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
"Есть отделение космического корабля", - объявил диктор на наблюдательном пункте космодрома Байконур.
Стыковка к МКС ожидается в 22.46 мск.
Преодолев условную границу между атмосферой и космосом, расположенную на высоте 100 километров, Аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ.
На орбиту, помимо космонавта ОАЭ, отправились россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Он вернется на Землю 3 октября. По итогам его полета может быть принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос.
Последняя ракета "Союз-ФГ" стартовала в 16.57 мск. Это была последняя ракета, в которой использовались украинские комплектующие. Запуск ракеты "Союз-ФГ" стал 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты.
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
Вчера, 04:10РИА Новости
Ракета-носитель "Союз-ФГ"
Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России.
Помимо того, знаковым данный пуск стал в связи с тем, что это последний старт с "Гагаринского старта" (именно с него в космос отправился Юрий Гагарин) перед закрытием на модернизацию. Реконструкция для пусков с него ракет поколения "Союз-2" начнется со следующего года.
Исторический старт ракеты "Союз-ФГ" с Байконура
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
1 из 15

Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
2 из 15

Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
3 из 15

Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
4 из 15

Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.

Духовник Роскосмоса отец Сергий (Сергей Бычков) во время обряда освящения ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
5 из 15

Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
6 из 15

Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
7 из 15

На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.

Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
8 из 15

Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.

Члены основного экипажа МКС-61/62: астронавт Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ), космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (Россия), астронавт NASA Джессика Меир (США) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
9 из 15

Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.

Члены основного экипажа МКС-61/62 в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
10 из 15

Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.

Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
11 из 15

Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
12 из 15

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.

Члены основного экипажа МКС-61/62 перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
13 из 15

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
14 из 15

По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
15 из 15

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 15

На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
14 из 15

По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
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Союз-ФГБайконур (космодром)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссия
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