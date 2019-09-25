Космический корабль "Союз МС-15" вышел на орбиту

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовом столе космодрома Байконур. Архивное фото

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовом столе космодрома Байконур

БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-15", в экипаж которого входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

"Есть отделение космического корабля", - объявил диктор на наблюдательном пункте космодрома Байконур.

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Стыковка к МКС ожидается в 22.46 мск.

Преодолев условную границу между атмосферой и космосом, расположенную на высоте 100 километров, Аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ.

На орбиту, помимо космонавта ОАЭ, отправились россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Он вернется на Землю 3 октября. По итогам его полета может быть принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос.

Последняя ракета "Союз-ФГ" стартовала в 16.57 мск. Это была последняя ракета, в которой использовались украинские комплектующие. Запуск ракеты "Союз-ФГ" стал 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты.

Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России.