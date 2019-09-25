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РИА Новости

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским

17:04 25.09.2019 (обновлено: 19:39 25.09.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома распечатку телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.
Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
Вчера, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Как отметил Трамп, Байден ранее "хвастался, что прекратил преследование".
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
В свою очередь, Зеленский отметил, что новый генпрокурор займется этим делом.

"Он или она изучит ситуацию, особенно касательно компании, которую вы в этой связи упомянули. Тема расследования этого дела действительно является вопросом восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием", — приводятся в документе слова украинского президента.

Он также попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она "окажет помощь".
Судя по опубликованной расшифровке, Трамп и Зеленский в этом разговоре не обсуждали оказание финансовой помощи Украине со стороны США.
© The White HouseРасшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
© The White House
Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
Ранее СМИ писали, что американский лидер остановил выделение средств Киеву в обмен на расследование деятельности сына кандидата в президенты от республиканцев Джо Байдена на Украине. Сам Трамп эти предположения сразу отрицал.
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
"Дело Байдена"

В то время, когда Байден-старший курировал отношения с Киевом, его сына Хантера ввели в правление крупнейшей на Украине частной газовой компании Burisma Holdings. Согласно банковским данным США, американская фирма Хантера Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы со счетов Burisma в размере 166 тысяч долларов ежемесячно с весны 2014-го по осень 2015-го. Когда в 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин собирался начать спецрасследование, его уволили. Решение пробивал Байден-старший. Позднее он публично рассказывал, как добился увольнения "этого сукина сына".

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Санкции, вооружение и энергетика

Два президента в этом разговоре затронули и другие темы.
Так, американский президент отметил, что Вашингтон помогает Украине гораздо больше, чем европейские страны. Зеленский с этим согласился.

"Вы совершенно правы, правы на 100 процентов, даже на 1000 процентов. Скажу вам, я говорил с Меркель, встречался с ней, я также встречался и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько нужно, по вопросам санкций. Они не соблюдают санкции".

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Владимир Зеленский
Президент Украины добавил, что считает "логичным", чтобы ближайшие страны ЕС оказывали Украине поддержку, но в достаточной степени этого не происходит.
Зеленский также заявил о готовности Киева закупать больше американских противотанковых комплексов Javelin и выступил за расширение сотрудничества в области энергетики.
"Что касается экономики, для наших двух стран существует большой потенциал, и один из аспектов, который очень важен для Украины, — это энергетическая независимость. Я считаю, что мы можем быть очень успешны и сотрудничать с США по вопросу энергетической независимости", — сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что Киев уже закупает американскую нефть, и заявил, что рассчитывает на будущую встречу с Трампом.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
Вчера, 18:14РИА Новости
В России прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Трамп ТОП а Зеленский трус!
25 сентября, 17:11
ARAlex Rin
3040005
Эй, либералы, найдите, где здесь Путин, дам рубль!
25 сентября, 18:11
nnail0070
1440004
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