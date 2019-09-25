Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским

"Он или она изучит ситуацию, особенно касательно компании, которую вы в этой связи упомянули. Тема расследования этого дела действительно является вопросом восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием", — приводятся в документе слова украинского президента.
В то время, когда Байден-старший курировал отношения с Киевом, его сына Хантера ввели в правление крупнейшей на Украине частной газовой компании Burisma Holdings. Согласно банковским данным США, американская фирма Хантера Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы со счетов Burisma в размере 166 тысяч долларов ежемесячно с весны 2014-го по осень 2015-го. Когда в 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин собирался начать спецрасследование, его уволили. Решение пробивал Байден-старший. Позднее он публично рассказывал, как добился увольнения "этого сукина сына".
Санкции, вооружение и энергетика
"Вы совершенно правы, правы на 100 процентов, даже на 1000 процентов. Скажу вам, я говорил с Меркель, встречался с ней, я также встречался и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько нужно, по вопросам санкций. Они не соблюдают санкции".