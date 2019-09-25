Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома распечатку телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США.

В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как отметил Трамп, Байден ранее "хвастался, что прекратил преследование".

В свою очередь, Зеленский отметил, что новый генпрокурор займется этим делом.

"Он или она изучит ситуацию, особенно касательно компании, которую вы в этой связи упомянули. Тема расследования этого дела действительно является вопросом восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием", — приводятся в документе слова украинского президента.

Он также попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она "окажет помощь".

Судя по опубликованной расшифровке, Трамп и Зеленский в этом разговоре не обсуждали оказание финансовой помощи Украине со стороны США.

© The White House Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским © The White House Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским

Ранее СМИ писали, что американский лидер остановил выделение средств Киеву в обмен на расследование деятельности сына кандидата в президенты от республиканцев Джо Байдена на Украине. Сам Трамп эти предположения сразу отрицал.

"Дело Байдена" В то время, когда Байден-старший курировал отношения с Киевом, его сына Хантера ввели в правление крупнейшей на Украине частной газовой компании Burisma Holdings. Согласно банковским данным США, американская фирма Хантера Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы со счетов Burisma в размере 166 тысяч долларов ежемесячно с весны 2014-го по осень 2015-го. Когда в 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин собирался начать спецрасследование, его уволили. Решение пробивал Байден-старший. Позднее он публично рассказывал, как добился увольнения "этого сукина сына". Читать далее

Санкции, вооружение и энергетика

Два президента в этом разговоре затронули и другие темы.

Так, американский президент отметил, что Вашингтон помогает Украине гораздо больше, чем европейские страны. Зеленский с этим согласился.

"Вы совершенно правы, правы на 100 процентов, даже на 1000 процентов. Скажу вам, я говорил с Меркель, встречался с ней, я также встречался и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько нужно, по вопросам санкций. Они не соблюдают санкции". Владимир Зеленский

Президент Украины добавил, что считает "логичным", чтобы ближайшие страны ЕС оказывали Украине поддержку, но в достаточной степени этого не происходит.

Зеленский также заявил о готовности Киева закупать больше американских противотанковых комплексов Javelin и выступил за расширение сотрудничества в области энергетики.

"Что касается экономики, для наших двух стран существует большой потенциал, и один из аспектов, который очень важен для Украины, — это энергетическая независимость. Я считаю, что мы можем быть очень успешны и сотрудничать с США по вопросу энергетической независимости", — сказал украинский лидер.