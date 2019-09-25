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РИА Новости

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа

03:28 25.09.2019 (обновлено: 07:59 25.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.
В рамках процедуры импичмента палата приступит к официальному расследованию действий главы Белого дома, сказала Пелоси в ходе специального обращения.
Президент США Дональд Трамп
23 сентября, 10:23Сказано в эфире
Решатся ли в США на импичмент Трампа? Мнение политологаВ США допустили импичмент президента Дональда Трампа в случае давления на украинского лидера Владимира Зеленского. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень оценил, насколько такой сценарий вероятен.
По ее мнению, действия Трампа демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".
Основанием для отрешения президента от должности Пелоси считает разговор Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена. В этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов".
Завершив свое выступление, спикер отвечать на вопросы журналистов отказалась.

Призыв Джона Льюиса

Во вторник к началу официальной процедуры импичмента Трампа призвал член нижней палаты, конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис.
"Задержка или другое замедление будет предательством основы нашей демократии", — сказал Льюис, выступая на заседании палаты.
По словам конгрессмена, он "серьезно озабочен будущим нашей демократии". Льюис подчеркнул, что эту позицию разделяют его избиратели.
"У людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме", — подчеркнул он.
По словам Льюиса, граждане также имеют право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в американские выборы 2020 года, а также есть право знать, использует ли президент свое положение для "пополнения своих карманов".

"Я был терпелив, пока мы пробовали все другие возможности, но мы никогда не узнаем правду, покуда мы не используем силу, данную палате представителей, начать официальное расследование, как то предписывает конституция", — подчеркнул он, заявив, что больше нельзя ждать и нужно действовать.

Незадолго до официального объявления о начале процедуры импичмента, по данным газеты Washington Post, за закрытыми дверями состоялось совещание Пелоси с рядом неназванных членов демпартии. В частности, они обсудили вопрос о создании спецкомитета для проведения импичмента. Предполагается, что его создадут несколько позже во вторник.
Президент США Дональд Трамп
24 сентября, 03:53РИА Новости
Источник слухов о разговоре Трампа с Зеленским не имел к нему доступа

"Решили испортить важный день"

Трамп, узнав об инициативе демократов, отметил, что заявлением о начале процедуры импичмента его соперники решили испортить "важный день в ООН".
"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно разрушили и дискредитировали это шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм", — написал он в Twitter.
"Так плохо для нашей страны! Они даже расшифровку звонка не читали", — добавил он.

Претензии к Трампу

Поводом к интенсификации усилий по импичменту стал телефонный разговор Трампа с Зеленским, состоявшийся в июле 2019 года. По сообщениям СМИ, в нем президент США раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Трамп во вторник заявил, что разрешил обнародовать в среду полную расшифровку того разговора.
Позже он сообщил, что Украина также разрешила опубликовать полную расшифровку его беседы с Зеленским.
"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование расшифровки телефонного разговора, который был у меня с их президентом. Они тоже не понимают, в чем проблема", — написал Трамп в Twitter.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Трамп в ходе той беседы неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы он начал расследование в отношении Хантера Байдена. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на Зеленского.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Вчера, 05:48РИА Новости
Конгрессмен-республиканец прокомментировал процесс импичмента Трампу
Хантер Байдена входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США в 2016 году Байден-старший требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал в рамках этой кампании к отставке действовавшего тогда генерального прокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Юрий Луценко, занимавший тогда пост генпрокурора, заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший либо его сын могли допускать на территории Украины.

"Разочаровывающий порыв"

Республиканец Майкл Маккол, который фактически является заместителем главы комитета по иностранным делам палаты представителей, выразил сожаление, что демократы начали действовать, чтобы объявить импичмент Трампу, основываясь только на сообщениях прессы и слухах.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 сентября, 10:49РИА Новости
Зеленский надеется на "мощную" встречу с Трампом
Он назвал действия демократов "разочаровывающим порывом" и заявил, что у законодателей "нет даже основных фактов" по действиям президента.
Маккол напомнил, что в четверг исполняющий обязанности директора Национальной разведки проведет брифинг членов конгресса, а полную стенограмму беседы Трампа с Зеленским опубликуют в среду.
Также показания даст добровольный осведомитель из числа сотрудников разведки, с жалобы которого на действия Трампа и начался скандал.
"Это безответственно, что демократы Палаты представителей стали действовать, не дожидаясь всего этого", — резюмировал Маккол.

Расклад сил

Всего в Палате представителей 435 членов, при этом большинство мест у демократов (235).
Газета New York Times пишет, что "поддерживают процедуру импичмента" более двухсот человек, в их число входят 199 демократов и один независимый член парламента. При этом 87 законодателей попали в категорию "нет, не сейчас или в нерешительности", в том числе 16 демократов и 71 республиканец. Кроме того, ответов 148 членов палаты газета не получила, большинство из них — от республиканцев (128).
По подсчетам газеты Washington Post, которая опрашивала только демократов, за импичмент выступают 194 законодателя, 40 за то, чтобы продолжать "существующие расследования", и лишь один человек не прокомментировал ситуацию или его комментарий "неясен".
Вид на Капитолий в Вашингтоне
12 сентября, 17:41РИА Новости
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Процедура импичмента

Конституция США гласит, что процедура импичмента предполагает проведения расследования в отношении президента палатой представителей. Результаты этого расследования затем должны быть рассмотрены верхней палатой — сенатом.
В настоящее время в палате представителей большинство у демократов, а в сенате — у республиканцев.
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