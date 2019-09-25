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РИА Новости

Ракета "Союз" с первым космонавтом из ОАЭ на борту стартовала с Байконура

16:59 25.09.2019 (обновлено: 19:27 25.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. 25 сентября 2019
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур. 25 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. 25 сентября 2019
БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен – РИА Новости. С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15", на борту которого находятся три космонавта, в том числе первый представитель ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости с космодрома.
Через девять с половиной минут ракета выведет корабль на орбиту. После этого начнется шестичасовой полет "Союза МС-15" к МКС. Стыковка корабля и станции планируется на 22.46 мск в тот же день.

Прощай, Украина

Запуск ракеты "Союз-ФГ" стал 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты. Все пуски носителя, за исключением полета в 2018 году, прошли без аварий. "Союз-ФГ" специальная модификация ракеты для пилотируемых запусков.
Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России. В "Союзе-ФГ" в системе управления используются украинские компоненты.
Российский космонавт Александр Скворцов
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Российский космонавт дал напутствие женщинам, мечтающим о космосе
В ноябре Россия полностью прекратит эксплуатацию ракет с украинскими комплектующими. Последней станет легкая ракета "Рокот", которой предстоит вывести на орбиту спутники связи "Гонец".
Помимо того, знаковым данный пуск стал в связи с тем, что это последний старт с "Гагаринского старта" (именно с него в космос отправился Юрий Гагарин) перед закрытием на модернизацию. Реконструкция для пусков с него ракет поколения "Союз-2" начнется со следующего года.
Предполагается, что модернизация продлится около трех лет. Финансировать работу в равных долях будут Россия, Казахстан и ОАЭ. Общая сумма затрат на модернизацию составит 87 миллионов долларов.
Для пусков с "Гагаринского старта" ракет "Союз-2" с цифровой системой управления необходимо заменить в наземном оборудовании аналоговые пульты, применяемые при проверках и пусках ракеты, на компьютерную технику. Соответственно, требуется замена всей кабельной сети.
РИА Новости отправит вопросы на МКС
Вчера, 14:14РИА Новости
РИА Новости отправит вопросы на МКС
Крупные монтажные работы предстоит провести непосредственно на стартовом комплексе. Максимальный диаметр обтекателя, применяемого на ракетах "Союз-ФГ", составляет 3,715 метра. На ракетах "Союз-2" применяется обтекатель диаметром 4,11 метра.
Увеличенный диаметр головного обтекателя ракеты позволяет размещать под ним более объемные спутники. Однако для установки ракеты с таким большим обтекателем в стартовую систему необходимо выполнить масштабные и дорогостоящие работы по реконструкции ферм обслуживания. В 2004-2005 годах под ракеты "Союз-2" модернизировали 31-ю площадку Байконура.

"Гагарин" из Эмиратов

На борту "Союза МС-15" стартовали россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Скрипочка и Меир после 187 дней на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.
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Возвращение Аль-Мансури на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции, намечается на 3 октября.
Исторический старт ракеты "Союз-ФГ" с Байконура
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
1 из 15

Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
2 из 15

Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
3 из 15

Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
4 из 15

Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.

Духовник Роскосмоса отец Сергий (Сергей Бычков) во время обряда освящения ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
5 из 15

Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
6 из 15

Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
7 из 15

На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.

Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
8 из 15

Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.

Члены основного экипажа МКС-61/62: астронавт Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ), космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (Россия), астронавт NASA Джессика Меир (США) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
9 из 15

Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.

Члены основного экипажа МКС-61/62 в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
10 из 15

Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.

Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
11 из 15

Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
12 из 15

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.

Члены основного экипажа МКС-61/62 перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
13 из 15

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
14 из 15

По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
15 из 15

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Полет ракеты "Союз-ФГ" начался в 16.57 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Запуск стал знаменательным событием сразу по нескольким причинам.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Это 70-й и заключительный старт в истории "Союза-ФГ". Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Модернизированный носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены цифровые системы, но и тем, что все оборудование изготавливают в России.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Кроме того, нынешний запуск стал последним с "Гагаринского старта" перед закрытием на модернизацию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Для пусков с "Гагаринского старта" ракет с цифровой системой управления нужно заменить аналоговые пульты на компьютерную технику.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 15

На борту "Союза МС-15" к МКС отправились россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и Хаззаа аль-Мансури из Объединенных Арабских Эмиратов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Хаззаа Аль-Мансури стал первым космонавтом из ОАЭ, в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" выйдя на орбиту по пути к МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Члены основного экипажа МКС-61/62: Хаззаа Аль Мансури, Олег Скрипочка и Джессика Меир перед стартом.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Хаззаа Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Олег Скрипочка и Джессика Меир вернутся на Землю 30 марта 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сопровождает членов основного экипажа экспедиции МКС-61/62 к ракете-носителю "Союз-ФГ".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
14 из 15

По итогам полета планируют принять решение о возможности длительного полета второго космонавта из ОАЭ на МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади. По итогам предстоящего полета планируется принять решение о возможности длительного полета второго космонавта ОАЭ на борту МКС.
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28 июля 2017, 09:57РИА Новости
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Хаззаа аль-МансуриКосмосСоюз-ФГРоскосмосОАЭРоссияМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзРИА Наука
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