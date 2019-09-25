На Украине вступил в силу закон об импичменте президента

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Закон об импичменте президента вступил в силу на Украине в среду - на следующий день после опубликования в официальной прессе, сообщается на официальном сайте Верховной рады.

"Документ 39-IX, действующий, текущая редакция - вступление в силу с 25.09.2019", - отмечается в сообщении.

В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Днем ранее документ был опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины".