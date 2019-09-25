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РИА Новости

На Украине вступил в силу закон об импичменте президента

16:53 25.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Закон об импичменте президента вступил в силу на Украине в среду - на следующий день после опубликования в официальной прессе, сообщается на официальном сайте Верховной рады.
"Документ 39-IX, действующий, текущая редакция - вступление в силу с 25.09.2019", - отмечается в сообщении.
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Днем ранее документ был опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента. Рада приняла документ 10 сентября. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов. 6 июля 2019
10 сентября, 13:24Сказано в эфире
Политик: закон Украины об импичменте – это "удачный вброс"Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины. В эфире радио Sputnik свое отношение к документу высказал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
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