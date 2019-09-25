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РИА Новости

Зариф рассказал о встрече "пятерки" по Ирану

16:51 25.09.2019 (обновлено: 17:01 25.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал хорошей прошедшую на полях Генассамблеи ООН встречу "пятерки" по СВПД.
"Это была хорошая встреча", - сказал Зариф.
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"Это не просто угроза". Востоковед о противостоянии Ирана и западных стран В Тегеране отвергли обвинения со стороны Франции, Германии и Великобритании в атаке на Саудовскую Аравию. Востоковед Борис Долгов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться противостояние между Ираном и западными странами.
Помимо Зарифа во встрече приняли участие министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая - Ван И, Франции - Жан-Ив Ле Дриан, Германии - Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением".
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Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Мохаммад Джавад ЗарифИранВ мире
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