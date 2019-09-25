Лавров заявил, что кратко обсудил с Зеленским урегулирование на Донбассе

ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в кратком разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским "на полях" ГА ООН обе стороны выразили интерес решить ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.

"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал", - сказал Лавров журналистам в кулуарах ООН.

Он добавил, что из Киева звучат противоречивые заявления советников Зеленского по этому вопросу.