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РИА Новости

Лавров заявил, что кратко обсудил с Зеленским урегулирование на Донбассе

16:49 25.09.2019 (обновлено: 18:00 25.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в кратком разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским "на полях" ГА ООН обе стороны выразили интерес решить ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.
"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал", - сказал Лавров журналистам в кулуарах ООН.
Он добавил, что из Киева звучат противоречивые заявления советников Зеленского по этому вопросу.
"В частности, по-моему, (помощник президента Украины Андрей - ред.) Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет, и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в "нормандском формате", ни в Контактной группе. Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды", - отметил глава российского МИД.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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74-я сессия Генассамблеи ООНСитуация на УкраинеДонбассСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
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