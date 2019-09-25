Омбудсмен Петербурга подготовит доклад о нарушениях избирательных прав

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов подготовит специальный доклад о проблемах в сфере обеспечения прав граждан на прошедших выборах в северной столице, сообщает аппарат омбудсмена.

Отмечается, что в аппарате петербургского омбудсмена продолжается мониторинг нарушений избирательных прав на прошедших 8 сентября выборах.

"На основе мониторинга, проводимого в период подготовки и проведения избирательных кампаний, а также рассмотрения судами дел о нарушениях законодательства о выборах, уполномоченным будет подготовлен и опубликован специальный доклад о выявленных проблемах в сфере обеспечения конституционного права граждан на участие в управлении делами государства. В спецдоклад войдут факты нарушений избирательных прав, выводы и рекомендации по их предотвращению в будущем", - говорится в сообщении.

В настоящее время в аппарате Шишлова обобщается информация о нарушениях избирательных прав на выборах в Петербурге, полученная его представителями и членами мониторинговой группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, наблюдавшими за проведением голосования и подведением его итогов.