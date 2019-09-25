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РИА Новости
Единый день голосования

Омбудсмен Петербурга подготовит доклад о нарушениях избирательных прав

16:41 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов подготовит специальный доклад о проблемах в сфере обеспечения прав граждан на прошедших выборах в северной столице, сообщает аппарат омбудсмена.
Отмечается, что в аппарате петербургского омбудсмена продолжается мониторинг нарушений избирательных прав на прошедших 8 сентября выборах.
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"На основе мониторинга, проводимого в период подготовки и проведения избирательных кампаний, а также рассмотрения судами дел о нарушениях законодательства о выборах, уполномоченным будет подготовлен и опубликован специальный доклад о выявленных проблемах в сфере обеспечения конституционного права граждан на участие в управлении делами государства. В спецдоклад войдут факты нарушений избирательных прав, выводы и рекомендации по их предотвращению в будущем", - говорится в сообщении.
В настоящее время в аппарате Шишлова обобщается информация о нарушениях избирательных прав на выборах в Петербурге, полученная его представителями и членами мониторинговой группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, наблюдавшими за проведением голосования и подведением его итогов.
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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что по итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города. Ранее она также заявляла, что кампания по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах. По ее словам, Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. Она отметила, что специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаАлександр ШишловРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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