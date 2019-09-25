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РИА Новости
Культура

В новой комедии Иван Охлобыстин сделал из мажора Биковича "Холопа"

22:01 25.09.2019
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© Yellow, Black & White (2019)Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Yellow, Black & White (2019)
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Трейлер комедии "Холоп" с Милошем Биковичем и Иваном Охлобыстиным в главных ролях появился на YouTube.
Гриша (Милош Бикович) — "мажор", который перешел все границы дозволенного. Его отец — миллионер (Александр Самойленко) решает проучить избалованного сына, чтобы тот стал приличным человеком.
Он разыгрывает целый спектакль, чтобы Гриша почувствовал себя крепостным в России 1860 года и научился радоваться простым вещам, дружить и любить. Режиссера этого "представления" сыграл Иван Охлобыстин.
В фильме также снялись: Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и другие. Режиссер — Клим Шипенко.
В прокат комедия "Холоп" выйдет 26 декабря.
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