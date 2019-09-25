В новой комедии Иван Охлобыстин сделал из мажора Биковича "Холопа"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Трейлер комедии "Холоп" с Милошем Биковичем и Иваном Охлобыстиным в главных ролях появился на YouTube.

Гриша (Милош Бикович) — "мажор", который перешел все границы дозволенного. Его отец — миллионер (Александр Самойленко) решает проучить избалованного сына, чтобы тот стал приличным человеком.

Он разыгрывает целый спектакль, чтобы Гриша почувствовал себя крепостным в России 1860 года и научился радоваться простым вещам, дружить и любить. Режиссера этого "представления" сыграл Иван Охлобыстин.

В фильме также снялись: Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и другие. Режиссер — Клим Шипенко.