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РИА Новости

Похититель картины Куинджи из Третьяковки подаст апелляцию на приговор

16:07 25.09.2019 (обновлено: 16:25 25.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДенис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бизнесмен Денис Чуприков, получивший три года колонии строгого режима за похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, заявил, что приговор его устраивает, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.
"Нормально, устраивает, но апелляцию будем подавать", - сказал он журналистам после оглашения решения судьи. И добавил, что хотел бы получить срок меньше.
Чуприков уже провел под стражей более года. Но поскольку местом отбывания наказания суд назначил колонию строгого режима, перерасчет "день в СИЗО за полтора в колонии" произведен не будет.
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть". При этом молодой человек утверждает, что собирался вернуть полотно на следующий день, но якобы не успел – его задержали. В ходе следствия он полностью признал вину.
Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи Денис Чуприков
26 августа, 14:59РИА Новости
Свидетель: обвиняемый в краже картины Куинджи хранил ее вместе с шинами
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.
По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".
Стоимость картины оценивается в 20 миллионов рублей. В Третьяковке сообщали, что пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, а в Минкультуры отмечали, что не планируют готовить какое-либо заявление в суд.
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Похищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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