Похититель картины Куинджи из Третьяковки подаст апелляцию на приговор

Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019

Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бизнесмен Денис Чуприков, получивший три года колонии строгого режима за похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, заявил, что приговор его устраивает, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.

"Нормально, устраивает, но апелляцию будем подавать", - сказал он журналистам после оглашения решения судьи. И добавил, что хотел бы получить срок меньше.

Чуприков уже провел под стражей более года. Но поскольку местом отбывания наказания суд назначил колонию строгого режима, перерасчет "день в СИЗО за полтора в колонии" произведен не будет.

Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть". При этом молодой человек утверждает, что собирался вернуть полотно на следующий день, но якобы не успел – его задержали. В ходе следствия он полностью признал вину.

Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".