Зеленский проведет рабочую встречу с Трампом

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду состоится его рабочая встреча с американским лидером Дональдом Трампом.
"Вчера пообщались с Дональдом и Меланией Трамп на официальном приеме президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - написал Зеленский в Twitter в среду.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября. По данным офиса украинского президента, глава государства проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.