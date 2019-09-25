Зеленский проведет рабочую встречу с Трампом

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду состоится его рабочая встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября. По данным офиса украинского президента, глава государства проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.