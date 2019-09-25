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РИА Новости

Зеленский проведет рабочую встречу с Трампом

15:55 25.09.2019
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду состоится его рабочая встреча с американским лидером Дональдом Трампом.
"Вчера пообщались с Дональдом и Меланией Трамп на официальном приеме президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - написал Зеленский в Twitter в среду.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября. По данным офиса украинского президента, глава государства проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.
Телеведущая Ольга Скабеева
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74-я сессия Генассамблеи ООНСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНСШАВ мире
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