Похитителя картины Куинджи из Третьяковки приговорили к трем годам колонии

Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019

Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии строгого режима бизнесмена Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент РИА Новости.

"Нормально, устраивает, но апелляцию будем подавать", — сказал Чуприков журналистам после оглашения решения судьи.

Подсудимый полностью признал вину и объяснил свой поступок желанием "привлечь внимание, "хайпануть".

При этом, по словам Чуприкова, он собирался вернуть полотно на следующий день, но не успел — его задержали.

Похищение полотна Куинджи

В конце января молодой человек, одетый в черное, вынес картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" стоимостью в 20 миллионов рублей прямо с выставки, и никто ему не помешал.