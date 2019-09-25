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РИА Новости
Культура

Похитителя картины Куинджи из Третьяковки приговорили к трем годам колонии

15:50 25.09.2019 (обновлено: 16:57 25.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДенис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии строгого режима бизнесмена Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент РИА Новости.

"Нормально, устраивает, но апелляцию будем подавать", — сказал Чуприков журналистам после оглашения решения судьи.

Подсудимый полностью признал вину и объяснил свой поступок желанием "привлечь внимание, "хайпануть".
При этом, по словам Чуприкова, он собирался вернуть полотно на следующий день, но не успел — его задержали.
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Похищение полотна Куинджи

В конце января молодой человек, одетый в черное, вынес картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" стоимостью в 20 миллионов рублей прямо с выставки, и никто ему не помешал.
На следующее утро в МВД объявили о задержании 31-летнего Дениса Чуприкова, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Задержанный заявил, что ничего противозаконного не совершал.
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КультураПохищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиРоссияПроисшествия
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