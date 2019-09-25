Похитителя картины Куинджи из Третьяковки приговорили к трем годам колонии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии строгого режима бизнесмена Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент РИА Новости.
"Нормально, устраивает, но апелляцию будем подавать", — сказал Чуприков журналистам после оглашения решения судьи.
Подсудимый полностью признал вину и объяснил свой поступок желанием "привлечь внимание, "хайпануть".
При этом, по словам Чуприкова, он собирался вернуть полотно на следующий день, но не успел — его задержали.
Похищение полотна Куинджи
В конце января молодой человек, одетый в черное, вынес картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" стоимостью в 20 миллионов рублей прямо с выставки, и никто ему не помешал.
На следующее утро в МВД объявили о задержании 31-летнего Дениса Чуприкова, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Задержанный заявил, что ничего противозаконного не совершал.