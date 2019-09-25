Госдума поддержала проект о передаче полиции геоданных потерявшихся людей

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении полиции без суда данных о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи.

Поправки в законодательство были подготовлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой. Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.

Законопроектом предусматривается получение указанных сведений "без судебного решения на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, но только в целях поиска пропавших без вести лиц", пояснял ранее РИА Новости Клишас.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, по данным МВД России, ежегодно в стране пропадает около 120 тысяч человек, из которых порядка 45 тысяч – дети. В розыск объявляется около 60 тысяч человек. В удаленных и труднодоступных местах ежегодно пропадает около 20 тысяч человек. При этом до тысячи человек ежегодно погибает в лесу или иных труднодоступных местах. Порядка 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным в первые 2–3 дня с момента начала поиска, однако совершить вызов на номер 112 в удаленных местах пропавшие лица не могут из-за отсутствия покрытия сети связи.

В целях комплексного решения указанной проблемы в закона "О связи" также предлагается разделить сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, что позволит более четко структурировать сведения баз данных операторов связи, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, председатель комиссии по развитию информационного общества Бокова.

В частности, "к сведениям об абонентах предлагается отнести фамилию, имя, отчество абонента физического лица либо индивидуального предпринимателя, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилию, имя, отчество пользователя услугами связи абонента-юридического лица либо индивидуального предпринимателя, а также адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование", отмечается в документе.

К сведениям об оказываемых абонентам услугах связи, по словам Боковой, будут относиться сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, а также сведения о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи (координаты базовой станции), и положении пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств (сектор базовой станции, направление движения абонента и его удаленность от базовой станции).

Кроме того, в законе "О связи" предлагается закрепить, что согласие абонента на передачу третьим лицам сведений о себе может выражаться, в частности, посредством совершения действий, однозначно идентифицирующих абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление, в том числе с использованием интернета. Требования к форме и порядку предоставления такого согласия будут устанавливаться министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Указанный способ получения согласия актуален в ситуациях, когда абонент не может явиться в офис оператора связи. Например, находясь в труднодоступной местности, в том числе в ночное время, и при этом в зоне действия сети связи, абонент сможет дистанционно выразить согласие на передачу сведений о своем местоположении для содействия поиску оперативным спасательным отрядам.