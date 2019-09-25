Мадуро заявил о лучшем моменте для отношений Москвы и Каракаса

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что настал лучший момент для укрепления отношений и сотрудничества с Россией.
В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Визит в Россию укрепляет наш союз, двустороннее сотрудничество и способствует всестороннему развитию наших народов. Это отношения, основанные на уважении и дружбе, которые мы построили на протяжении 20 лет, и для их укрепления настал лучший момент. Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!" - написал Мадуро в Twitter.