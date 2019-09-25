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РИА Новости

Минздрав проверит, почему водителям скорой в Копейске задерживают зарплату

15:35 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проверит информацию из города Копейска, где водители автомобилей скорой помощи якобы получают зарплату с задержкой, сообщила в среду пресс-служба минздрава.
Как сообщает Ura.ru, водители машин скорой медицинской помощи в Копейске, городе-спутнике Челябинска, пожаловались, что уже две недели не получают зарплату. Среди пострадавших — более 40 водителей. С нового года они перешли на работу в частные фирмы, которые по договору обслуживают станции скорой помощи, после этого у них начались регулярные задержки с выплатой зарплаты, поясняет издание.
Автомобиль скорой помощи
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По данным минздрава, исполняющая обязанности министра здравоохранения области Виктория Сахарова выехала на станцию скорой помощи в Копейске для личной беседы с сотрудниками.
"Нужно выяснить проблемы работы учреждения в условиях аутсорсинга и лично поговорить с сотрудниками, только так можно решить проблему", - цитируются в сообщении слова Сахаровой.
Пресс-служба отмечает, что по договору компании должны предоставлять для работы машины скорой помощи и обеспечивать условия труда для работников, также компании должны выплачивать зарплату сотрудникам в соответствии с трудовым договором. Сегодня на линии в Копейске работают 12 бригад скорой помощи, поясняет минздрав.
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КопейскЧелябинская областьОбщество
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