МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Совфед одобрил закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года.

Так, налоги на вина в России увеличиваются с 18 до 31 рубля за литр в 2020 году и до 32 рублей в 2021 году, до 33 рублей — в 2022 году, на игристые вина — с 36 до 40, 42 и 43 рублей. При этом уравниваются ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее. Для производителей вин из отечественного винограда предусматриваются налоговые вычеты.

Ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше девяти процентов унифицируются. Они вырастут с 544 рублей за литр содержащегося спирта в 2020 году до 589 рублей в 2022 году.

Акцизы на алкогольную продукцию крепостью до девяти процентов вырастут с 435 рублей за литр содержащегося спирта в 2020 году до 471 рубля в 2022 году, на сидр, пуаре, медовуху и пиво крепостью свыше 0,5% до 8,6% — с 22 до 24 рублей, пиво крепостью свыше 8,6% — с 41 до 45 рублей.

Закон относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, виноматериалов, виноградного сусла и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла, многоразовые электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака.

Для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла ставка акциза будет увеличиваться с 31 рубля за литр в 2020 году до 33 рублей в 2022 году, а для винограда — с 30 до 33 рублей за тонну. Акциз на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне акциза на игристые вина и вырастет с 40 рублей за литр в 2020 году до 43 рублей в 2022 году.

Акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака составит 50 рублей за штуку в 2020 году, а в последующие два года будет расти на два рубля в год. Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, увеличится с 6040 рублей за килограмм в 2020 году до 6534 рублей в 2022 году, а на жидкости для электронных систем доставки никотина — с 13 до 15 рублей за один миллилитр.

Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак с 3172 рублей за килограмм в 2020 году увеличится до 3431 рубля в 2022 году, сигары — с 215 до 233 рублей за штуку, сигариллы (сигариты), биди, кретек — с 3055 до 3304 рублей за тысячу штук, сигареты и папиросы — с 1966 рублей за тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной от розничной цены (но не менее 2671 рубля за тысячу штук), до 2127 рублей + 14,5% (но не менее 2889 рублей).

Акцизы на автомобили в зависимости от мощности увеличиваются с 49-1408 рублей за лошадиную силу в 2020 году до 53-1523 рублей в 2022 году, на бензин пятого класса — с 12 752 до 13 793 рублей за тонну, более низкого класса — с 13 100 до 14 169 рублей, дизтопливо — с 8835 до 9556 рублей, моторные масла — с 5616 до 6075 рублей. Акциз на авиакеросин в течение 2020-2022 годов сохраняется на уровне 2800 рублей за тонну. Ставка акциза на средние дистилляты на январь-март 2020 года принимается равной 9535 рублям за тонну, а в дальнейшем рассчитывается по формуле, учитывающей разницу между экспортной и внутренней ценой дизтоплива.