Силовики усилили интенсивность обстрелов ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики усиливают интенсивность обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики утром в среду обстреляли западные окраины Донецка из артиллерии. В результате на территории алюминиевого завода произошел пожар. В связи с угрозой населению МЧС республики проводит эвакуацию жителей, находящихся в зоне опасности.

"В то время как мировые лидеры призывают Украину к действенным шагам и конструктивному диалогу с Донбассом, украинские бандформирования усиливают интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", - отметил Никитин.