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РИА Новости

Силовики усилили интенсивность обстрелов ДНР, заявили в республике

15:04 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики усиливают интенсивность обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики утром в среду обстреляли западные окраины Донецка из артиллерии. В результате на территории алюминиевого завода произошел пожар. В связи с угрозой населению МЧС республики проводит эвакуацию жителей, находящихся в зоне опасности.
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"В то время как мировые лидеры призывают Украину к действенным шагам и конструктивному диалогу с Донбассом, украинские бандформирования усиливают интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", - отметил Никитин.
По его словам, "военно-политическому руководству страны не выгоден процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Никитин добавил, что ведомство располагает достоверной информацией о том, что силовики "намерены сорвать разведение сил и средств, и не допустить реализацию процесса мирного урегулирования конфликта".
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