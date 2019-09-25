Силовики усилили интенсивность обстрелов ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики усиливают интенсивность обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики утром в среду обстреляли западные окраины Донецка из артиллерии. В результате на территории алюминиевого завода произошел пожар. В связи с угрозой населению МЧС республики проводит эвакуацию жителей, находящихся в зоне опасности.
"В то время как мировые лидеры призывают Украину к действенным шагам и конструктивному диалогу с Донбассом, украинские бандформирования усиливают интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", - отметил Никитин.
По его словам, "военно-политическому руководству страны не выгоден процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Никитин добавил, что ведомство располагает достоверной информацией о том, что силовики "намерены сорвать разведение сил и средств, и не допустить реализацию процесса мирного урегулирования конфликта".