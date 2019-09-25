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РИА Новости

Украинский призывник женился на двоюродной бабушке для отсрочки от армии

14:55 25.09.2019 (обновлено: 16:58 25.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии, передает телеканал "1+1".
Молодому человеку — 24 года, а его супруге — 81. Поскольку у пожилой женщины инвалидность первой группы, он автоматически признается ее опекуном.
В военкомате подтверждают, что по закону это считается основанием для отсрочки от воинской службы в рядах ВСУ.
Супруги находятся в браке уже более двух лет. При этом, по словам соседей, муж редко навещает пожилую женщину, чаще к ней приезжают другие внуки и племянники.
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