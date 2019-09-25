Украинский призывник женился на двоюродной бабушке для отсрочки от армии

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии, передает телеканал Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии, передает телеканал "1+1".

Молодому человеку — 24 года, а его супруге — 81. Поскольку у пожилой женщины инвалидность первой группы, он автоматически признается ее опекуном.

В военкомате подтверждают, что по закону это считается основанием для отсрочки от воинской службы в рядах ВСУ.