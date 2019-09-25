Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына

БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Полицейские Барнаула задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своего пятилетнего сына, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.

"В среду утром в своем доме в городе Барнауле 42-летний мужчина нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.