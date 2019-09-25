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РИА Новости

Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына

14:49 25.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Полицейские Барнаула задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своего пятилетнего сына, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
"В среду утром в своем доме в городе Барнауле 42-летний мужчина нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", - говорится в сообщении.
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В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.
Подозреваемый задержан, следователи выясняют мотив убийства. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел.
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