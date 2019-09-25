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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

"Отечество мое здесь — в России". Вышинский выступил в Совфеде

14:45 25.09.2019 (обновлено: 15:57 25.09.2019)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил в Совете Федерации. В своей речи он рассказал об особом отношении к России.

"Моих коллег убивают"

Вышинский представил доклад "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".
Он отметил, что в период президентства Петра Порошенко на Украине стало практически невозможно честно и профессионально делать свою работу.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 сентября, 11:10Дело Кирилла Вышинского
Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно "покаяться"
"Журналистов не только сажали в тюрьмы. В вынужденной эмиграции оказались мои коллеги, гонения на редакции, обыски, лишения лицензий на вещания — все это стало обыденными реалиями в течение пяти лет. Но самое страшное — моих коллег на Украине убивают, и за это никто не отвечает", — заявил он.

"Машина продолжает работать"

После выборов на Украине ситуация не изменилась, утверждает Вышинский.
"Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдет с Порошенко, все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать", — сообщил журналист.
Он призвал привлекать как можно больше внимания к несправедливости.
"Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить. Тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум — демонтирована", — заявил Вышинский.

"Обвинения против меня — ложь"

Также руководитель РИА Новости Украина рассказал о своем опыте работы в стране.

"В нашей редакции мы всегда боролись за 100-процентную достоверность. За четыре года РИА Новости Украины к нам не было предъявлено ни одной претензии. С точки зрения СБУ и властей, мы работали честно, объективно, без нарушения этики и профессиональных стандартов", — напомнил он.

Вышинский подчеркнул, что обвинения Киева против него являются ложными, так как "деструктивную антиукраинскую деятельность" не заметить было бы нельзя.
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"Дело началось меньше чем за год до президентских выборов и использовалось бывшим президентом Украины в рамках его избирательной кампании", — сказал журналист.

"Отечество мое здесь — в России"

Кроме того, имеющий как российское, так и украинское гражданство Вышинский напомнил, что единственной вступившейся за него стороной стала Россия.

"Отечество мое здесь. <…> И отечество — это единственная страна, которая первой встала на мою защиту, которая, как отец, защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась", — заключил он.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
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Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках выдачи Россией и Украиной заключенных по схеме "35 на 35".
По словам Вышинского, он намерен участвовать в судебном процессе. Это возможно в режиме видеоконференции и не противоречит законодательствам России и Украины, заявляла украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Спасибо, что ждали": возвращение Кирилла Вышинского в МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (в центре справа) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Владимир Песня

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в пресс-центре МИА Россия сегодня
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
179402224
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Дело Кирилла ВышинскогоРоссияУкраинаОбществоВ мире
Популярные комментарии
Уже и в Совет Федерации его позвали) Ну всё, пропаганда заработала) Сейчас с двойной силой будут рассказывать, как же плохо на Украине живётся
25 сентября, 15:35
Константин Е
8000112
Ну не рассказывать же о внутренних проблемах в стране)
25 сентября, 15:39
ПСПетр Симонов
510019
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