"Отечество мое здесь — в России". Вышинский выступил в Совфеде

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил в Совете Федерации. В своей речи он рассказал об особом отношении к России.

"Моих коллег убивают"

Вышинский представил доклад "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

Он отметил, что в период президентства Петра Порошенко на Украине стало практически невозможно честно и профессионально делать свою работу.

"Журналистов не только сажали в тюрьмы. В вынужденной эмиграции оказались мои коллеги, гонения на редакции, обыски, лишения лицензий на вещания — все это стало обыденными реалиями в течение пяти лет. Но самое страшное — моих коллег на Украине убивают, и за это никто не отвечает", — заявил он.

"Машина продолжает работать"

После выборов на Украине ситуация не изменилась, утверждает Вышинский.

"Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдет с Порошенко, все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать", — сообщил журналист.

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Он призвал привлекать как можно больше внимания к несправедливости.

"Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить. Тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум — демонтирована", — заявил Вышинский.

"Обвинения против меня — ложь"

Также руководитель РИА Новости Украина рассказал о своем опыте работы в стране.

"В нашей редакции мы всегда боролись за 100-процентную достоверность. За четыре года РИА Новости Украины к нам не было предъявлено ни одной претензии. С точки зрения СБУ и властей, мы работали честно, объективно, без нарушения этики и профессиональных стандартов", — напомнил он.

Вышинский подчеркнул, что обвинения Киева против него являются ложными, так как "деструктивную антиукраинскую деятельность" не заметить было бы нельзя.

"Дело началось меньше чем за год до президентских выборов и использовалось бывшим президентом Украины в рамках его избирательной кампании", — сказал журналист.

"Отечество мое здесь — в России"

Кроме того, имеющий как российское, так и украинское гражданство Вышинский напомнил, что единственной вступившейся за него стороной стала Россия.

"Отечество мое здесь. <…> И отечество — это единственная страна, которая первой встала на мою защиту, которая, как отец, защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась", — заключил он.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках выдачи Россией и Украиной заключенных по схеме "35 на 35".