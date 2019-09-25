Медведев повысил оклады сотрудников госорганов, не состоящих на госслужбе

В документе сказано, что должностные оклады этой категории сотрудников повышаются в 1,043 раза с 1 октября.

Ранее в СМИ появились публикации о грядущей реформе в государственном управлении. Так, первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что со следующего года планируется начать уменьшение числа чиновников с повышением зарплаты тем, кто не попадет под сокращение.