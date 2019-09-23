Решений о реформе госслужбы пока нет, заявил пресс-секретарь Медведева

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство не принимало окончательных решений по сокращению числа госслужащих и повышению зарплат в госсекторе, заявил пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила , что с 2020 года начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабным сокращениям среди чиновников и повышению зарплат оставшихся.

По словам Осипова, эти высказывания преждевременны.

Он пояснил, что сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию.