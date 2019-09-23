Решений о реформе госслужбы пока нет, заявил пресс-секретарь Медведева

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство не принимало окончательных решений по сокращению числа госслужащих и повышению зарплат в госсекторе, заявил пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева Олег Осипов.
Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабным сокращениям среди чиновников и повышению зарплат оставшихся.
По словам Осипова, эти высказывания преждевременны.
Он пояснил, что сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию.
Так, Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний, на которых определят основные принципы и направления реформы в госсекторе, а выработанные предложения позднее представят президенту.
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