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РИА Новости

Решений о реформе госслужбы пока нет, заявил пресс-секретарь Медведева

11:45 23.09.2019 (обновлено: 12:50 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Портфель чиновника. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство не принимало окончательных решений по сокращению числа госслужащих и повышению зарплат в госсекторе, заявил пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева Олег Осипов.
Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабным сокращениям среди чиновников и повышению зарплат оставшихся.
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По словам Осипова, эти высказывания преждевременны.
Он пояснил, что сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию.
Так, Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний, на которых определят основные принципы и направления реформы в госсекторе, а выработанные предложения позднее представят президенту.
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