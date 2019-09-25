Вышинский рассказал, о чем будет программа "Настоящая Украина"

"Это будет программа о стране, авторская. Скорее всего, это будет такой телевизионный журнал с разными рубриками, с рассказом о стране, которую, как мне кажется, в России до конца не знают", - рассказал Вышинский.

"Но она должна отражать содержание. Мы хотим рассказать об Украине, о её культуре, о её сегодняшнем дне, об экономике, о спорте - в общем, о довольно предметных вещах, но только как это выглядит на Украине... Мы надеемся, что это будет интересно, поскольку в основном россияне пока представляют себе Украину по коротким сюжетам новостей и по выступлениям украинских экспертов в ток-шоу. А Украина точно богаче, точно интереснее и точно гораздо более драматична, чем то, как это выглядит в новостных эфирах", - добавил Вышинский.