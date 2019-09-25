Вышинский рассказал, о чем будет программа "Настоящая Украина"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Программа "Настоящая Украина" будет авторским телевизионным журналом с рассказом об украинской культуре, экономике и образе жизни, сообщил глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после пленарного заседания Совета Федерации.
"Это будет программа о стране, авторская. Скорее всего, это будет такой телевизионный журнал с разными рубриками, с рассказом о стране, которую, как мне кажется, в России до конца не знают", - рассказал Вышинский.
Сейчас, по словам журналиста, идёт обсуждение пилотной версии программы и ее окончательного названия.
"Но она должна отражать содержание. Мы хотим рассказать об Украине, о её культуре, о её сегодняшнем дне, об экономике, о спорте - в общем, о довольно предметных вещах, но только как это выглядит на Украине... Мы надеемся, что это будет интересно, поскольку в основном россияне пока представляют себе Украину по коротким сюжетам новостей и по выступлениям украинских экспертов в ток-шоу. А Украина точно богаче, точно интереснее и точно гораздо более драматична, чем то, как это выглядит в новостных эфирах", - добавил Вышинский.
Ведущим программы, как ранее сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", станет сам Вышинский.
Глава портала РИА Новости Украина находился под стражей в Киеве с июня 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Арест продлевали восемь раз. 28 августа Киевский апелляционный суд освободил журналиста под личное поручительство. 7 сентября он вернулся в Россию.