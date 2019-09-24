Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ

СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет ведущим программы "Настоящая Украина" на российском телевидении. Об этом сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.

"Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну". Дмитрий Киселев

Накануне глава комиссии Совета по правам человека при президенте Александр Брод рассказал РИА Новости, что Вышинский займет пост постоянного эксперта по вопросам защиты прав россиян за рубежом.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках обмена с Киевом по схеме "35 на 35".

По словам Вышинского, он намерен участвовать в судебном процессе. Это возможно в режиме видеоконференции и не противоречит законодательствам России и Украины, заявляла украинский омбудсмен Людмила Денисова.