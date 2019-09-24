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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ

09:40 24.09.2019 (обновлено: 10:24 24.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет ведущим программы "Настоящая Украина" на российском телевидении. Об этом сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.

"Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка
Дмитрий Киселев
Накануне глава комиссии Совета по правам человека при президенте Александр Брод рассказал РИА Новости, что Вышинский займет пост постоянного эксперта по вопросам защиты прав россиян за рубежом.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
21 сентября, 09:14РИА Новости
МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках обмена с Киевом по схеме "35 на 35".
По словам Вышинского, он намерен участвовать в судебном процессе. Это возможно в режиме видеоконференции и не противоречит законодательствам России и Украины, заявляла украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Следующие слушания по делу журналиста пройдут 6 ноября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 22:50РИА Новости
Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСоюз журналистов РоссииДмитрий КиселевРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
В России проблем нет. Все канала забиты Украиной. Как это народу России надоело.
24 сентября, 09:44
сергей карпухин
16201010
Предполагаю, что рейтинги этой пропагандистской передачи будут довольно низкими и ее вскоре по тихому закроют. Народ просто уже устал, когда на экране мусолят одно и то же, будто других проблем нет. А вот с постом постоянного эксперта можно поздравить. Это стабильная зарплата и минимум обязанностей.
24 сентября, 10:01
Павел Иванов
500206
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