В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об усилении интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Сегодня преступники из 14 бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Донецкий. Героически защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - заявил Осадчий.

По его данным, украинские силовики увеличили количество обстрелов населенных пунктов ЛНР, пытаясь "дискредитировать деятельность Зеленского в глазах мировой общественности". "Пока в Киеве и на международных площадках господин Зеленский выступает с мирными инициативами и обещает остановить кровопролитие, командование вооруженных формирований Украины осмысленно провоцирует обострение обстановки в Донбассе", - добавили он.