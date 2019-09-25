Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T14:26Z
https://ria.ru/20190925/1559109859.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152335/08/1523350868_0:144:2501:1550_1036x0_80_0_0_37f8b86a5bb621d31393da48130be187.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

14:26 25.09.2019
162
© AFP 2019 / Anatolii StepanovУкраинский военный
Украинский военный
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской республики погиб в результате обстрела украинскими силовиками позиций ЛНР, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об усилении интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Сегодня преступники из 14 бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Донецкий. Героически защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - заявил Осадчий.
По его данным, украинские силовики увеличили количество обстрелов населенных пунктов ЛНР, пытаясь "дискредитировать деятельность Зеленского в глазах мировой общественности". "Пока в Киеве и на международных площадках господин Зеленский выступает с мирными инициативами и обещает остановить кровопролитие, командование вооруженных формирований Украины осмысленно провоцирует обострение обстановки в Донбассе", - добавили он.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100792
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Жилет с логотипом сайта Миротворец
Британский юрист попал в базу данных сайта "Миротворец"
РИА
Новости
Военнослужащие армии Украины
Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ДНР
Военнослужащие армии Украины
Украинские силовики обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ЛНР
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
ВСУ обстреляли два санитарных автомобиля в Донбассе, заявили в ДНР
Лента
новостей
Владимир Джабаров
Проводить Генассамблею ООН нужно за пределами США, считает Джабаров
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины прокомментировал подписании "формулы Штайнмайера"
Служебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке
В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем с другими президентами США
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В Госдуме призвали перенести штаб-квартиру ООН после ситуации с визами
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин похвастался ролью Украины в процессе импичмента Трампу
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине
Молдавия готовится к тому, что зимой может остаться без российского газа
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Совфеде прокомментировали обвинения Зеленского в адрес России на ГА ООН
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Счетной палаты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
Лента новостейМолния