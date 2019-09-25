В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской республики погиб в результате обстрела украинскими силовиками позиций ЛНР, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об усилении интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Сегодня преступники из 14 бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Донецкий. Героически защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - заявил Осадчий.
По его данным, украинские силовики увеличили количество обстрелов населенных пунктов ЛНР, пытаясь "дискредитировать деятельность Зеленского в глазах мировой общественности". "Пока в Киеве и на международных площадках господин Зеленский выступает с мирными инициативами и обещает остановить кровопролитие, командование вооруженных формирований Украины осмысленно провоцирует обострение обстановки в Донбассе", - добавили он.
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