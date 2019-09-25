Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T14:24Z
https://ria.ru/20190925/1559109585.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:359:922:878_1036x0_80_0_0_9925fbac9e1727e040be0616bdecac27.jpg
РИА Новости

Британский юрист попал в базу данных сайта "Миротворец"

14:24 25.09.2019
253
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта Миротворец
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
Жилет с логотипом сайта "Миротворец" . Архивное фото
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Британский юрист, руководитель группы юристов, готовивших позиции РФ на слушаниях в Европейском суде человека по Крыму Майкл Свейнстон попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Формулировка, с которой юрист внесен в базу, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Оправдание российской агрессии. Манипулирование общественно значимой информацией".
Тележурналист В. Познер
2 июня, 10:37РИА Новости
Познер попал в базу данных "Миротворца"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
15 августа, 19:04РИА Новости
Депутат предложил приравнять скандальный сайт "Миротворец" к террористам
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
2151032
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины прокомментировал подписании "формулы Штайнмайера"
РИА
Новости
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине
Молдавия готовится к тому, что зимой может остаться без российского газа
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин похвастался ролью Украины в процессе импичмента Трампу
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В Госдуме призвали перенести штаб-квартиру ООН после ситуации с визами
Лента
новостей
Пленарное заседание Госдумы РФ
В ЕСПЧ не стали комментировать внесение Гальперина в базу "Миротворца"
Вышинский о свободе слова на Украине: У меня пока нет оптимизма
Вышинский рассказал о работе машины по борьбе со СМИ на Украине
Владимир Джабаров
Проводить Генассамблею ООН нужно за пределами США, считает Джабаров
Предварительные итоги единого дня голосования
Памфилова: ряд депутатов ЕР в Петербурге нанесли ущерб авторитету партии
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ
Вышинский рассказал, о чем будет программа "Настоящая Украина"
Украинский военный
В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Член ОП призвал ОБСЕ прекратить предвзятую политику по отношению к Крыму
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем с другими президентами США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
Лента новостейМолния