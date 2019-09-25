Медведев наградил почетной грамотой правительства ряд российских сенаторов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой правительства российских сенаторов, в том числе Андрея Турчака и Виктора Бондарева, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность", - говорится в документе.

Почетной грамотой наградили также сенаторов Владимира Бекетова и Александра Ракитина. Кроме того, правительство объявило благодарность Дмитрию Василенко, Андрею Епишину, Вячеславу Тимченко, Мурату Хапсирокову.