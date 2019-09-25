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РИА Новости

Медведев наградил почетной грамотой правительства ряд российских сенаторов

14:16 25.09.2019 (обновлено: 14:20 25.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой правительства российских сенаторов, в том числе Андрея Турчака и Виктора Бондарева, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность", - говорится в документе.
Почетной грамотой наградили также сенаторов Владимира Бекетова и Александра Ракитина. Кроме того, правительство объявило благодарность Дмитрию Василенко, Андрею Епишину, Вячеславу Тимченко, Мурату Хапсирокову.
Медалью Петра Столыпина II степени награжден сенатор Николай Рыжков "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально - экономического развития страны".
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Виктор БондаревАндрей ТурчакНиколай РыжковДмитрий МедведевСовет Федерации РФРоссияПолитика
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