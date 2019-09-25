Совфед утвердил Изотову замглавы Счетной палаты

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду поддержали кандидатуру Галины Изотовой на пост зампредседателя Счетной палаты РФ, накануне ее кандидатуру внес в Совет Федерации президент РФ Владимир Путин.

Изотова входит в состав генсовета "Деловой России", в прошлом была депутатом Госдумы. У занимающей сейчас эту должность Веры Чистовой срок полномочий заканчивается в сентябре.

Кроме того законодатели поддержали на должности аудиторов СП помощника председателя Счетной палаты РФ, экс-замминистра финансов РФ Алексея Саватюгина и руководителя аппарата Счетной палаты РФ Олега Савельева.