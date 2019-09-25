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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге

14:04 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. По итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
"Требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление всей, в первую очередь кадровой, системной, институциональной и избирательной системы Санкт- Петербурга. Потому что муниципальные выборы имеют огромное значение, они своими скандалами, своей грязью просто заливают другие выборы", - заявила председатель ЦИК на заседании в среду.
"Контроль за деятельностью избирательных комиссий с вашей стороны (избиркома Санкт- Петербурга) был в значительной мере просто утрачен. В том числе в связи с особенностью закрепленного в законе статуса избирательной комиссии муниципальных образований... Эта ситуация ставит вопрос о профессионализме Санкт-Петербургской комиссии", - заявила Памфилова.
Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Вчера, 13:09Единый день голосования
Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга
Ранее Памфилова заявляла, что кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах. По ее словам, Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. По ее словам, специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
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