Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. По итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

"Требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление всей, в первую очередь кадровой, системной, институциональной и избирательной системы Санкт- Петербурга. Потому что муниципальные выборы имеют огромное значение, они своими скандалами, своей грязью просто заливают другие выборы", - заявила председатель ЦИК на заседании в среду.

"Контроль за деятельностью избирательных комиссий с вашей стороны (избиркома Санкт- Петербурга) был в значительной мере просто утрачен. В том числе в связи с особенностью закрепленного в законе статуса избирательной комиссии муниципальных образований... Эта ситуация ставит вопрос о профессионализме Санкт-Петербургской комиссии", - заявила Памфилова.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоялись в единый день голосования 8 сентября.