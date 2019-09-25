Дрозденко призывает жителей Ленобласти активнее участвовать в жизни региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал ленинградцев принимать активное участие в решение насущных проблем региона и выражать свою гражданскую позицию, чтобы область и дальше могла развиваться в лучшую сторону.

"Наша задача — максимальное вовлечение жителей к решению насущных проблем. Люди должны понимать, что не власть за них решает проблемы, а они вместе с властью решают возникающие вопросы. Более того, они определяют вектор развития, выступают инициаторами", — сказал Дрозденко, выступая на форуме "Устойчивое развитие в Северо-Западном федеральном округе", который проходит в среду в Санкт-Петербурге.

В качестве примера он привел региональный "закон о старостах", который был принят Ленинградской областью одной из первых среди российских регионов.

"В народе этот закон называют "закон тысячи добрых дел": ежегодно мы выделяем из регионального бюджета для реализации инициативных проектов граждан почти полмиллиарда рублей. Жители сами выбирают себе инициативных людей, которые выступают со своими предложениями: установка детских площадок, освещения, благоустройство парков, мостов, чистка колодцев. Если эти дела получают поддержку граждан, то они напрямую финансируются из бюджета", — сказал глава региона.

Дрозденко отметил, что развитие Ленинградской области идет по семи направлениям: экономика, социальная сфера, развитие комфортной среды, безопасность граждан, цифровизация жизни, развитие гражданского общества и инфраструктурное развитие.