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РИА Новости

В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости

13:54 25.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
Он подчеркнул, что у современных дорожных камер очень маленький процент погрешности при фиксировании превышения скорости.
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В середине декабря прошлого года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу разработать предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.

Нужны предварительные меры

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил журналистам, что перед снижением нештрафуемого порога необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
Депутат призвал провести "ревизию улично-дорожной сети, убрать оттуда "кормушки-ловушки", а также привести скоростной режим в соответствие с категориями дорог.
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"Почему я еду по трассе М9 до Белоруссии со скоростью 90 километров в час, приезжаю в Белоруссию, там такого же качества дорога, а там — 120? Но 120 плюс десять это 130, а 90 плюс 10 будет 100. Почему мы должны на 30 километров ехать меньше, чем наши белорусские братья и мы там же?" — заключил депутат.

"На безопасность не повлияет"

Опрошенные РИА Новости автомобильные эксперты разошлись в оценке предложенной инициативы.
Так, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что понижение порога "выгодно только тем, кто устанавливает и обслуживает камеры фото- и видеофиксации".
Эксперт уверен, что эта мера, если будет применена, никак не повлияет на безопасность.
Канаев добавил, что порог в 20 км/ч удобен для обгона без превышения скорости.
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В свою очередь, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что любая мера должна иметь под собой обоснование в виде социологического или статистического исследования, но они отсутствуют.
"Совершенно очевидно, что превышение скорости где-то в этом диапазоне до 20 (километров в час) — это самое распространенное явление. Мало, кто ездит под 300 километров в час по Ленинскому проспекту. Если уж превышают, то на 10, на 20 километров в основной своей массе. Поэтому понятно, что это очень денежное для государства нарушение", — заключил Травин.

"Приведет к росту штрафов"

Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков считает, что предложение МВД не приведет к снижению аварийности.
"Мы всегда выступали против введения подобного закона. Это приведет лишь к увеличению числа штрафов для водителей, а не к реальному снижению аварийности. Никакого другого смысла, кроме дополнительного сбора денег, в этом я не вижу. Бороться нужно в первую очередь с лихачами, причем законодательно", — заявил Цветков РИА Новости.
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"Надо снизить еще больше"

В свою очередь, эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам транспорта, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации, доктор технических наук Норайр Блудян заявил РИА Новости, что максимально допустимое превышение скорости лучше снизить до пяти километров в час.
"Двадцать километров в час — это слишком большой диапазон, теряется смысл ограничения. Чем больше эта дельта, тем менее результативно работает это ограничение", — заключил собеседник агентства.
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19961313184
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ГосавтоинспекцияАнтон ЦветковВладимир КузинВячеслав ЛысаковГосдума РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Двумя руками и всеми ногами - ЗА! Такие потери, которые несет Россия на дорогах, просто убийственны! Целый средний город раненых и маленький город погибших... ПДД должны быть ужесточены! Штрафы должны быть РАЗОРЯЮЩИМИ нарушителей, чтобы у них не было больше машин!
25 сентября, 14:23
ГМГеоргий Мирный
33300163108
Можно снизить предельно допустимое превышение, но увеличить разрешенную скорость. А то понавешают везде сорок и руки потирают.
25 сентября, 14:15
agent_anonimus
950017118
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