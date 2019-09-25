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РИА Новости

Правительство предложило регламентировать нахождение в клетках в суде

13:33 25.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсудимый в клетке в зале суда
Подсудимый в клетке в зале суда
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подсудимый в клетке в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство предложило уточнить разработанный Советом Федерации законопроект о запрете так называемых "клеток" в залах судебных заседаний и регламентировать категории подозреваемых, которые все же могут быть в них помещены, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, предложения кабмина, полученные сенаторами, "полностью укладываются" в концепцию законопроекта.
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"Правительство предлагает расширенную редакцию законопроекта, предусматривающую дополнение Уголовно-процессуального кодекса РФ отдельной статьей, регламентирующей порядок помещения в защитные кабины подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Иные категории подозреваемых, обвиняемых и подсудимых помещать в защитные кабины в зале суда не допускается. Проектируемая статья приравнивает нахождение в защитной кабине к мерам процессуального принуждения, устанавливает судебный порядок избрания такой меры, содержит исчерпывающие основания помещения лиц в защитные кабины, а также указывает тех участников уголовного процесса, которые имеют право выступать перед судом с соответствующим ходатайством", - сказал Клишас журналистам.
По его словам, высказанные правительством замечания полностью укладываются в концепцию законопроекта, так как запрещают необоснованное помещение лица в защитные кабины.
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"Важно отметить, что предлагаемая правительством редакция требует обеспечить подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, помещенным в защитные кабины, надлежащие условия для участия в судебном заседании, реализации процессуальных прав, а также беспрепятственного конфиденциального общения указанных лиц с адвокатами", - заявил глава комитета.
Помимо этого, отметил Клишас, правительство указало на необходимость увеличения штатной численности и финансирования МВД России, а также установления переходного периода вступления закона в действие. Данные замечания возражений в Совете Федерации не вызывают, подчеркнул сенатор.
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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.
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