Правительство предложило регламентировать нахождение в клетках в суде

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство предложило уточнить разработанный Советом Федерации законопроект о запрете так называемых "клеток" в залах судебных заседаний и регламентировать категории подозреваемых, которые все же могут быть в них помещены, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, предложения кабмина, полученные сенаторами, "полностью укладываются" в концепцию законопроекта.

"Правительство предлагает расширенную редакцию законопроекта, предусматривающую дополнение Уголовно-процессуального кодекса РФ отдельной статьей, регламентирующей порядок помещения в защитные кабины подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Иные категории подозреваемых, обвиняемых и подсудимых помещать в защитные кабины в зале суда не допускается. Проектируемая статья приравнивает нахождение в защитной кабине к мерам процессуального принуждения, устанавливает судебный порядок избрания такой меры, содержит исчерпывающие основания помещения лиц в защитные кабины, а также указывает тех участников уголовного процесса, которые имеют право выступать перед судом с соответствующим ходатайством", - сказал Клишас журналистам.

По его словам, высказанные правительством замечания полностью укладываются в концепцию законопроекта, так как запрещают необоснованное помещение лица в защитные кабины.

"Важно отметить, что предлагаемая правительством редакция требует обеспечить подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, помещенным в защитные кабины, надлежащие условия для участия в судебном заседании, реализации процессуальных прав, а также беспрепятственного конфиденциального общения указанных лиц с адвокатами", - заявил глава комитета.

Помимо этого, отметил Клишас, правительство указало на необходимость увеличения штатной численности и финансирования МВД России, а также установления переходного периода вступления закона в действие. Данные замечания возражений в Совете Федерации не вызывают, подчеркнул сенатор.