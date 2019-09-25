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РИА Новости

В ЕСПЧ не стали комментировать внесение Гальперина в базу "Миротворца"

13:23 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Страсбургском суде не стали комментировать внесение уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Формулировка, с которой Гальперина внесли в базу данных, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией".
"Пресс-служба ЕСПЧ не имеет комментариев", - сказали в суде, отвечая РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию.
Ранее политолог из Великобритании Алан Бэйли, комментируя внесение Гальперина в базу данных "Миротворца", заявил, что это "очередной пример фашистской политики запугивания, используемой некоторыми во власти сегодняшней Украины". Как заявил в свою очередь бельгийский правозащитник Энди Фермот, ему стыдно, что "европейские страны продолжают поддерживать этот украинский режим".
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В правительстве Германии потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
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Ситуация на УкраинеМихаил ГальперинОБСЕМария ЗахароваДунья МиятовичМИД РФМинистерство юстиции РФЕвропейский суд по правам человекаРоссияУкраинаВ мире
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