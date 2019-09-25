В ЕСПЧ не стали комментировать внесение Гальперина в базу "Миротворца"

Ранее политолог из Великобритании Алан Бэйли, комментируя внесение Гальперина в базу данных "Миротворца", заявил, что это "очередной пример фашистской политики запугивания, используемой некоторыми во власти сегодняшней Украины". Как заявил в свою очередь бельгийский правозащитник Энди Фермот, ему стыдно, что "европейские страны продолжают поддерживать этот украинский режим".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".