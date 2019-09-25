Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты в России

"В своем выступлении Дмитрий Николаевич отметил, что, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. Вместе с тем, при росте объема производства сельхозпродукции - если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% - необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины", - сказал в свою очередь Каульбарс.