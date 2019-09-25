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РИА Новости

Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты в России

13:18 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
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Покупатели в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост цен на ряд продуктов питания в России в текущем году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает некоторое беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, выступая в Госдуме.
В среду в ходе "правительственного часа" в нижней палате парламента глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев представил информацию о ходе проведения осенних полевых работ в России, а также о реализации госпрограммы развития АПК.
"В своем выступлении Дмитрий Николаевич отметил, что, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. Вместе с тем, при росте объема производства сельхозпродукции - если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% - необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины", - сказал в свою очередь Каульбарс.
"Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство", - добавил аудитор.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФГосдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну,если министр не может понять, будем ждать объяснений,почему при росте сельхозпроизводства и успешном таргетировании инфляции цены на продукты растут..Может,у минфина и налоговой спросить?
25 сентября, 13:36
Андрей Никифоров
1311000
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