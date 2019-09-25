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РИА Новости

В ГД призвали к ревизии дорог перед снижением порога превышения скорости

13:10 25.09.2019
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© Fotolia / BokicboПриборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля
© Fotolia / Bokicbo
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Прежде чем поднимать вопрос о снижении ненаказуемого скоростного порога, необходимо провести ревизию улично-дорожной сети, привести скоростной режим в соответствие с категориями дорог и убрать камеры-"кормушки", заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Ранее заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил в эфире "Авторадио", что МВД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Поправки, рассказал генерал, могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство.
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В беседе с журналистами Лысаков напомнил, что уже выступал по этой теме на одной из думских "десятиминуток". Также два комитета: по госстроительству и законодательству и по транспорту и строительству - проводили специальные слушания по этой теме.
"Наша позиция, позиция фракции состоит в том, что прежде чем поднимать вопрос о снижении ненаказуемого скоростного порога, необходимо провести ревизию улично-дорожной сети, убрать оттуда "кормушки-ловушки", - отметил Лысаков.
Также, по его мнению, необходимо привести скоростной режим в соответствие с категориями дорог.
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"Почему я еду по трассе М9 до Белоруссии со скоростью 90 километров в час, приезжаю в Белоруссию, там такого же качества дорога, а там – 120? Но 120 плюс десять это 130, а 90 плюс 10 будет 100. Почему мы должны на 30 километров ехать меньше, чем наши белорусские братья и мы там же? Поэтому необходима ревизия дорог, убрать "кормушки", которые являются просто коммерческими хитростями местной власти, а после уже будем говорить о снижении порога с 20 до 10", - подчеркнул депутат.
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ГосавтоинспекцияВячеслав ЛысаковГосдума РФРоссияОбщество
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