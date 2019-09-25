В ГД призвали к ревизии дорог перед снижением порога превышения скорости

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Прежде чем поднимать вопрос о снижении ненаказуемого скоростного порога, необходимо провести ревизию улично-дорожной сети, привести скоростной режим в соответствие с категориями дорог и убрать камеры-"кормушки", заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил в эфире "Авторадио", что МВД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Поправки, рассказал генерал, могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство.

В беседе с журналистами Лысаков напомнил, что уже выступал по этой теме на одной из думских "десятиминуток". Также два комитета: по госстроительству и законодательству и по транспорту и строительству - проводили специальные слушания по этой теме.

"Наша позиция, позиция фракции состоит в том, что прежде чем поднимать вопрос о снижении ненаказуемого скоростного порога, необходимо провести ревизию улично-дорожной сети, убрать оттуда "кормушки-ловушки", - отметил Лысаков.

Также, по его мнению, необходимо привести скоростной режим в соответствие с категориями дорог.