Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга

"Одно из больших к вам предложений, даже требований, что было: навести кадровый порядок в кадровом составе на всех уровнях. Те люди, члены комиссий разного уровня, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях - освободиться от них, очистить к выборам 19 года - это в вашей компетенции, вы формировали кадровую политику... Обновить состав, чтобы эти безобразия не повторялись - они повторились", - сказала Памфилова на заседании ЦИК, обращаясь по видеосвязи к председателю петербургского избиркома Виктору Миненко.