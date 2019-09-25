Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Санкт-Петербурга.
Ранее Памфилова заявляла, что кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах. По ее словам, Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях. По ее словам, специалисты Центризбиркома, включая членов ЦИК, "почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм".
"Одно из больших к вам предложений, даже требований, что было: навести кадровый порядок в кадровом составе на всех уровнях. Те люди, члены комиссий разного уровня, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях - освободиться от них, очистить к выборам 19 года - это в вашей компетенции, вы формировали кадровую политику... Обновить состав, чтобы эти безобразия не повторялись - они повторились", - сказала Памфилова на заседании ЦИК, обращаясь по видеосвязи к председателю петербургского избиркома Виктору Миненко.
Она напомнила, что в ряде случаев члены комиссий, сформированных горизбиркомом, сами подавали на городскую комиссию в суд. "Вы сформировали такой кадровый состав, который нам такие сюрпризы ежедневно выдавал, чтобы мы постоянно вместе с вами сидели днем и ночью разгребали эту ситуацию", - добавила председатель ЦИК.