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РИА Новости

Джонсон вернулся в Лондон для урегулирования политического кризиса

13:08 25.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Лондон, после того как срочно прервал визит на Генассамблею ООН из-за нового витка внутриполитического кризиса. Кадры с кортежем Джонсона, движущимся в столицу из аэропорта, транслируют британские телеканалы.
В среду парламент страны возобновит работу, и, как ранее заявлял спикер палаты общин Джон Беркоу, в сегодняшнем заседании не запланирована сессия ответов премьера на вопросы депутатов. Однако, как неофициально сообщили представители канцелярии премьера, Джонсон, скорее всего, выступит перед парламентом после возвращения в Лондон.
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Во вторник судьи Верховного суда единогласно признали решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным, что стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
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Борис ДжонсонЛондонВ мире
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