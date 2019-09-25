Джонсон вернулся в Лондон для урегулирования политического кризиса

ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Лондон, после того как срочно прервал визит на Генассамблею ООН из-за нового витка внутриполитического кризиса. Кадры с кортежем Джонсона, движущимся в столицу из аэропорта, транслируют британские телеканалы.

В среду парламент страны возобновит работу, и, как ранее заявлял спикер палаты общин Джон Беркоу, в сегодняшнем заседании не запланирована сессия ответов премьера на вопросы депутатов. Однако, как неофициально сообщили представители канцелярии премьера, Джонсон, скорее всего, выступит перед парламентом после возвращения в Лондон.

Во вторник судьи Верховного суда единогласно признали решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным, что стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.