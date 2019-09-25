ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит перед парламентом в среду, несмотря на то, что ранее такое выступление не планировалось. Выступление Джонсона перед палатой общин указано в плане работы парламента на среду, оно идет четвертым в повестке.
Ранее в среду премьер вернулся в Лондон из Нью-Йорка после того, как срочно прервал визит на ГА ООН из-за нового витка внутриполитического кризиса в стране.
Накануне спикер парламента Джон Беркоу заявлял, что традиционная сессия ответов премьера на вопросы парламентариев на среду не запланирована.
Первым на слушаниях в палате общин выступит министр транспорта, который расскажет о ситуации вокруг банкротства компании Thomas Cook, затем глава аппарата правительства Майкл Гоув расскажет о подготовке к Brexit, потом глава МИД Доминик Рааб проинформирует депутатов о ситуации вокруг Ирана, после чего слово дадут премьеру.
24 сентября, 17:23Сказано в эфире"Полная неразбериха". Британский журналист о решении Верховного суда страныБританский Верховный суд признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента до 14 октября. Журналист из Великобритании Александр Некрасов в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого решения.
Во вторник судьи Верховного суда единогласно признали решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным, что стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.