Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит перед парламентом в среду, несмотря на то, что ранее такое выступление не планировалось. Выступление Джонсона перед палатой общин указано в плане работы парламента на среду, оно идет четвертым в повестке.

Ранее в среду премьер вернулся в Лондон из Нью-Йорка после того, как срочно прервал визит на ГА ООН из-за нового витка внутриполитического кризиса в стране.

Накануне спикер парламента Джон Беркоу заявлял, что традиционная сессия ответов премьера на вопросы парламентариев на среду не запланирована.

Первым на слушаниях в палате общин выступит министр транспорта, который расскажет о ситуации вокруг банкротства компании Thomas Cook, затем глава аппарата правительства Майкл Гоув расскажет о подготовке к Brexit, потом глава МИД Доминик Рааб проинформирует депутатов о ситуации вокруг Ирана, после чего слово дадут премьеру.

Во вторник судьи Верховного суда единогласно признали решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным, что стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.