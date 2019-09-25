Володин отметил вклад Чилингарова в развитие российского парламентаризма

"Вы работали всегда на благо нашей страны. Я согласен в Вячеславом Викторовичем в том, что, наверное, ни одно помещение в мире не в состоянии сегодня вместить фотографии, которые есть у вас и которые находятся в разных музеях мира", - сказал Неверов.