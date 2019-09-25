Володин отметил вклад Чилингарова в развитие российского парламентаризма

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем учёного-океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, депутата ГД Артура Чилингарова, отметил его открытость и доброжелательность, а также роль в развитии российского парламентаризма.
В Госдуме в среду открылась фотовыставка, посвященная юбилею Чилингарова. Как заявил Володин, Чилингаров - уникальный человек и "ни одна выставка не сможет вместить Артура Николаевича и его жизнь".
"Он обладает такими качествами, как открытость, доброжелательность, и волей, железной волей. Он имеет стержень, и благодаря этим качествам, мы видим, идет по жизни. Он сам себя в этой жизни сделал", - сказал Володин на открытии выставки.
"Мы сегодня отмечаем юбилей Чилингарова, а при этом подводим определенные этапы развития и российского парламентаризма, в который Артур Николаевич внес свою лепту и многое сделал, потому что он... является тем человеком, который, наверное, больше сделал положительного и сформировал образ Государственной думы, чем многие из нас, занимаясь рутинной работой или принимая какие-то решения", - отметил спикер Госдумы.
Чилингарова также поздравили руководитель фракции "Единая России" Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, депутат от ЛДПР Вадим Деньгин и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, которую с Чилингаровым связывает многолетняя дружба.
Как заявил Неверов, он счастлив, что многие годы работает с Чилингаровым в российском парламенте.
"Вы работали всегда на благо нашей страны. Я согласен в Вячеславом Викторовичем в том, что, наверное, ни одно помещение в мире не в состоянии сегодня вместить фотографии, которые есть у вас и которые находятся в разных музеях мира", - сказал Неверов.
Терешкова в свою очередь назвала Чилингарова легендой. "Долгих лет, живи и радуй, потому что твоя жизнь - это яркий пример беззаветного служения нашей Родине. Спасибо тебе за все, что ты делаешь", - сказала Терешкова.