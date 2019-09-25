В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в среду в аварии в Новосибирской области, где грузовик MAN столкнулся с легковым автомобилем, сообщает ГУМВД по региону.
"По предварительной информации, сегодня около 14.15 (10.15 мск) на 93-м километре трассы К-19Р на территории Тогучинского района произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi Lancer с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии на месте от полученных травм скончались четыре человека – трое мужчин и девушка", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибших.