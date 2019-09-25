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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Священник: иностранные астронавты подходят под благословение перед полетом

12:54 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен - РИА Новости. Иностранные астронавты положительно воспринимают православное благословение перед полетом на орбиту, рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий (Бычков).
"Основная часть зарубежных астронавтов приветствует это. Они тоже вслед за российскими космонавтами подходят получить благословение, потому что понимают, что Божья помощь нужна любому человеку вне зависимости от вероисповедания. Многие даже после полета приезжают к нам в церковь с благодарностью", - заявил он.
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Перед выходом из гостиницы для переезда на место надевания скафандров и дальнейшей посадки в космический корабль экипаж благословляют. Традиция благословения экипажей началась с полета Василия Циблиева в 1997 году. За несколько дней до старта он узнал, что один из членов его экипажа - Александр Лазуткин - не крещен. Экипаж обратился к отцу Сергию, и крестины космонавта прошли в бассейне гостиницы.
"После этого я предложил благословлять все экипажи, и вот с тех пор каждый раз перед полетом это и происходит: осеняю крестом, окропляю святой водой и с Божьей помощью отправляю экипажи в полет", - рассказал протоиерей.
В среду с Байконура к МКС стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
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Религия и мировоззрениеМеждународная космическая станцияКазахстанрелигия
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