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РИА Новости
Республика Татарстан

Четыре новых производства откроются на "Танеко" до конца года

12:53 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Четыре новых высокотехнологичных производства будут запущены до конца года на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в Нижнекамске, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"В текущем году с участием руководства страны на комплексе "Танеко" были введены в эксплуатацию производство автомобильных бензинов, вторая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6... Кроме того, начат промышленный выпуск товарных автобензинов премиального качества. До конца текущего года на "Танеко" в эксплуатацию будут введены еще четыре новых высокотехнологичных производства", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
В результате, по его информации, ежегодный объем выпуска на "Танеко" высококачественных нефтепродуктов увеличится еще на 3 миллиона тонн (в 2018 году на мощностях комплекса было произведено более 8,7 миллиона тонн нефтепродуктов). Общая стоимость этих проектов составляет 51 миллиард рублей.
Таким образом, по словам Минниханова, компанией "Татнефть" в Нижнекамске с нуля созданы нефтеперерабатывающие мощности нового технологического поколения с максимальной глубиной переработки 99%, выходом светлых нефтепродуктов – 84%. Инвестиции в этот объект превысили уже 384 миллиарда рублей.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Вчера, 12:13Республика Татарстан
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Президент республики отметил, что в связи с поэтапным завершением строительства производств комплекса "Танеко" стратегическая задача компании – развитие на базе собственного сырья, продукции нефте- и газопереработки нового перспективного направления – газонефтехимического комплекса. Это, по мнению главы республики, позволит обеспечить следующий передел углеводородного сырья и повысить доходность компании. В целом для группы компаний "Татнефть" приоритетными, по словам Минниханова, являются задачи по диверсификации бизнеса, развитию производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, расширению ресурсной базы и увеличению нефтедобычи.
"Танеко" – современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входит в группу компаний "Татнефть". Пуск первой очереди комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" состоялся в 2010 году, была получена первая продукция. В состав комплекса входят в частности комбинированная установка гидрокрекинга, установка замедленного коксования, установки гидроочистки нафты и изомеризации, установки гидроочистки керосина и дизельного топлива. В 2019 году запущены производства автобензинов стандарта Евро-5 и вторая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
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Республика ТатарстанТАНЕКОТатнефтьРустам МиннихановТатарстанРоссияЭкономика
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