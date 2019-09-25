Четыре новых производства откроются на "Танеко" до конца года

КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Четыре новых высокотехнологичных производства будут запущены до конца года на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в Нижнекамске, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В текущем году с участием руководства страны на комплексе "Танеко" были введены в эксплуатацию производство автомобильных бензинов, вторая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6... Кроме того, начат промышленный выпуск товарных автобензинов премиального качества. До конца текущего года на "Танеко" в эксплуатацию будут введены еще четыре новых высокотехнологичных производства", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.

В результате, по его информации, ежегодный объем выпуска на "Танеко" высококачественных нефтепродуктов увеличится еще на 3 миллиона тонн (в 2018 году на мощностях комплекса было произведено более 8,7 миллиона тонн нефтепродуктов). Общая стоимость этих проектов составляет 51 миллиард рублей.

Таким образом, по словам Минниханова, компанией "Татнефть" в Нижнекамске с нуля созданы нефтеперерабатывающие мощности нового технологического поколения с максимальной глубиной переработки 99%, выходом светлых нефтепродуктов – 84%. Инвестиции в этот объект превысили уже 384 миллиарда рублей.

Президент республики отметил, что в связи с поэтапным завершением строительства производств комплекса "Танеко" стратегическая задача компании – развитие на базе собственного сырья, продукции нефте- и газопереработки нового перспективного направления – газонефтехимического комплекса. Это, по мнению главы республики, позволит обеспечить следующий передел углеводородного сырья и повысить доходность компании. В целом для группы компаний "Татнефть" приоритетными, по словам Минниханова, являются задачи по диверсификации бизнеса, развитию производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, расширению ресурсной базы и увеличению нефтедобычи.