Эксперт призвал снизить порог превышения скорости до 5 км/ч

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Порог максимально допустимого превышения скорости лучше снизить до 5 километров в час, однако и двукратное понижение, до 10 км/ч, положительно скажется на соблюдении скоростного режима, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам транспорта, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации (ТАМА), доктор технических наук Норайр Блудян.
Ранее заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил в эфире "Авторадио", что МВД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час. Поправки, рассказал генерал, могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство.
"Я за. Потому что 20 километров в час – это слишком большой диапазон, теряется смысл ограничения. Чем больше эта дельта, тем менее результативно работает это ограничение", - рассказал собеседник агентства.
Также он подчеркнул, что наилучшим предельным уровнем превышения скорости является ограничение в 5 км/час, однако и предложенное двукратное понижение – "хороший результат".