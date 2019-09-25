Ущерб аграриев от ЧС в регионах может составить 11 миллиардов рублей

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в регионах страны в 2019 году может составить 11 миллиардов рублей, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Свои коррективы в работу аграриев вносит погода. На сегодняшний день режим ЧС объявлен в 18 регионах. По нашей оценке, площадь гибели сельскохозяйственных культур превышает 1 миллион гектаров. Сумма ущерба может составить порядка 11 миллиардов рублей", - сказал Патрушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.