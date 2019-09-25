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РИА Новости

Ущерб аграриев от ЧС в регионах может составить 11 миллиардов рублей

12:35 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в регионах страны в 2019 году может составить 11 миллиардов рублей, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Свои коррективы в работу аграриев вносит погода. На сегодняшний день режим ЧС объявлен в 18 регионах. По нашей оценке, площадь гибели сельскохозяйственных культур превышает 1 миллион гектаров. Сумма ущерба может составить порядка 11 миллиардов рублей", - сказал Патрушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФГосдума РФРоссияЭкономика
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