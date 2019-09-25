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РИА Новости

Минсельхоз повысил прогноз по урожаю пшеницы до 78 миллионов тонн

12:29 25.09.2019 (обновлено: 13:52 25.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2019 году до 78 миллионов тонн с 75 миллионов тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Производство зерна в текущем году ожидается на уровне 118 миллионов тонн, то есть почти на 5 миллионов тонн больше, чем в 2018 году. Прогнозируется существенный рост урожая пшеницы, до 78 миллионов тонн", - сказал Патрушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
Ранее Минсельхоз ожидал, что урожай пшеницы в текущем году может достигнуть 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.
Глава министерства в среду отметил, что уборочная кампания проходит в штатном режиме, на сегодняшний день сельхозпроизводители собрали более 105 миллионов тонн зерна.
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"Текущий год не только позволил нарастить объемы. По оценке экспертов, урожай пшеницы - очень высокого качества. Впервые с 2012 года выявлена пшеница 1-го, то есть наивысшего, класса. Наконец, добавлю, что планируемые объемы позволят полностью обеспечить внутренние потребности страны, а также реализовать внешнеторговый потенциал", - добавил Патрушев.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФГосдума РФРоссияЭкономика
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