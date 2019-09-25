Минсельхоз повысил прогноз по урожаю пшеницы до 78 миллионов тонн

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2019 году до 78 миллионов тонн с 75 миллионов тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Производство зерна в текущем году ожидается на уровне 118 миллионов тонн, то есть почти на 5 миллионов тонн больше, чем в 2018 году. Прогнозируется существенный рост урожая пшеницы, до 78 миллионов тонн", - сказал Патрушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

Ранее Минсельхоз ожидал, что урожай пшеницы в текущем году может достигнуть 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.

Глава министерства в среду отметил, что уборочная кампания проходит в штатном режиме, на сегодняшний день сельхозпроизводители собрали более 105 миллионов тонн зерна.